Так називають лише багатіїв: 6 імен, які притягують фінансовий успіх

Батьки завжди бажають найкращого для своїх дітей. Тому обирають для них імена, які приносять шалений успіх у кар'єрі й особистому житті.

LifeStyle24 підготував добірку чоловічих і жіночих імен, які притягують фінансовий добробут. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які цьогоріч очікують на появу сина або доньки.

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Добірка імен, які приносять фінансовий успіх

Дмитро

Таке ім'я має давньогрецьке походження та означає "присвячений богині Деметрі", яка була покровителькою родючості та землі. У давнину так називали представників усіх верств населення. Власники цього імені відзначаються неабиякою стійкістю та силою духу. Такі чоловіки дуже працьовиті та наполегливі, тому легко досягають поставлених цілей.

Сергій

Це ім'я має також кілька версій походження: перша – від давньоримського прізвища Sergius, яке означає "знатний", друга – від латинського вислову servi dei, який перекладається як "слуга Бога". Розвинена інтуїція та відкритість до всього нового дозволяють Сергіям розв'язувати навіть найскладніші проблеми.

Маркіян

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Представники цього імені – відважні та сміливі, а їхня харизма зачаровує багатьох. Маркіяни вирізняються здатністю критично мислити та швидко приймати важливі рішення.

Імена, які приносять фінансовий успіх / Фото Freepik

Тетяна

Ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця". Такі жінки – цілеспрямовані та наполегливі, тому завжди досягають своєї мети. Представниці цього імені мають лідерські якості, що дозволяють вправно керувати командою та вести за собою людей.

Олена

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "сонячне світло". Раніше наші предки так називали жінок з заможних сімей. Представниці цього імені – дуже харизматичні, вони захоплюють людей своєю цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити. Такі дівчата здатні зарядити оптимізмом і життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

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