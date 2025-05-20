LifeStyle24 підготував добірку чоловічих імен з позитивною енергетикою. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які цьогоріч очікують на появу сина.

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Добірка чоловічих імен, які мають позитивну енергетику

Захар

Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять" або "Господь згадав". У давнину так називали мудрих і надійних чоловіків. Зазвичай Захари справляють враження спокійної та вдумливої людини, яка має внутрішній стрижень. Власники цього імені також відзначаються добрим серцем, тому завжди допомагають іншим.

Станіслав

Ім'я Станіслав має слов'янське походження та перекладається як "стати славним" або "віднайти славу". Такі чоловіки часто прагнуть визнання та мають харизму. Станіслави можуть легко стати душею колективу, проте йому варто зберігати внутрішню рівновагу, щоб не втратити себе.

Гліб

Це ім'я має скандинавське походження та трактується як "спадкоємець Бога" або "улюбленець Бога". Його власники можуть бути впертими та часто демонструвати лідерські якості. Гліби борються за справедливість та полюбляють жити за чіткими правилами.

Чоловічі імена з позитивною енергетикою / Фото Freepik

Тадей

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "похвала" або "той, хто хвалить". Такі чоловіки можуть легко знайти спільну мову з будь-якою людиною. Представники цього імені відзначаються витривалістю, тому викликають захоплення в інших. Тадеї – дуже турботливі чоловіки, які ніколи не відмовлять у допомозі найріднішим і найближчим.

Демид

Ім'я Демид має давньогрецьке походження та перекладається як "послання Зевса" або "рада Бога". Вважається, що воно утворилося від слова "Деомід". Демидів усюди переслідує удача, що дозволяє їм досягти неймовірних успіхів у кар'єрі.

Гордій

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "господар" та "цар". Такі чоловіки вражають інших своїми творчими здібностями, адже мають гарну уяву. Гордії полюбляють виділятися серед інших, тому демонструють найкращі результати у роботі.

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