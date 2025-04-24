Коли в Україні буде свято Івана Купала у 2025 році: чи змінилася дата

Івана Купала – одне з найзагадковіших українських свят. Цей день сповнений прадавніх традицій, які збереглися до наших часів.

Після переходу на новоюліанський календар дещо змінилась дата святкування Івана Купала. Коли будемо відзначати цей день у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде свято Івана Купала у 2025 році

У вересні 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна Церква України перейшли на новоюліанський календар. Через це звичні дати більшості релігійних свят змінилися та змістилися.

Якщо за старим стилем Івана Купала святкували у ніч з 6 на 7 липня, то за новим – її відзначають на 13 днів раніше. У 2025 році люди зустрінуть це свято в ніч з 23 на 24 червня.

Традиції на Івана Купала / Фото Freepik

Традиції свята Івана Купала

Івана Купала було спрямоване на родючість, поклоніння сонцю, а також іншим стихіям, пов'язаних із врожайністю. Це свято зародилося у день літнього сонцестояння – час, коли найдовший день та найкоротша ніч.

У давнину наші предки відзначали Івана Купала з більшим розмахом, аніж зараз. Однак у деяких містах та селах досі дотримуються старовинних традицій. Зокрема, люди збираються біля вогнища та стрибають через нього. Здебільшого це роблять закохані пари. Вважається, що їм потрібно міцно триматися за руки, щоб шлюб був міцний і щасливий.

Особливо це свято полюбляють незаміжні дівчата. Річ у тім, що вони традиційно плетуть віночки, які потім пускають у воду. Якщо святкові прикраси потонуть, то весілля буде ще не скоро, а якщо попливуть – то вже незабаром.

Крім цього, наші пращури на Івана Купала шукали квітку папороті. У народі вірили, що вона здатна випромінювати магію, а також подарувати людині щасливу долю та кохання.