После перехода на новоюлианский календарь несколько изменилась дата празднования Ивана Купала. Когда будем отмечать этот день в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.
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Когда будет праздник Ивана Купала в 2025 году
В сентябре 2023 года Украинская греко-католическая церковь и Православная Церковь Украины перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого привычные даты большинства религиозных праздников изменились и сместились.
Если по старому стилю Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, то по новому – ее отмечают на 13 дней раньше. В 2025 году люди встретят этот праздник в ночь с 23 на 24 июня.
Традиции на Ивана Купала / Фото Freepik
Традиции праздника Ивана Купала
Ивана Купала было направлено на плодородие, поклонение солнцу, а также другим стихиям, связанных с урожайностью. Этот праздник зародился в день летнего солнцестояния – время, когда самый длинный день и самая короткая ночь.
В древности наши предки отмечали Ивана Купала с большим размахом, чем сейчас. Однако в некоторых городах и селах до сих пор придерживаются старинных традиций. В частности, люди собираются у костра и прыгают через него. В основном это делают влюбленные пары. Считается, что им нужно крепко держаться за руки, чтобы брак был крепкий и счастливый.
Особенно этот праздник любят незамужние девушки. Дело в том, что они традиционно плетут веночки, которые потом пускают в воду. Если праздничные украшения утонут, то свадьба будет еще не скоро, а если поплывут – то уже скоро.
Кроме этого, наши предки на Ивана Купала искали цветок папоротника. В народе верили, что он способен излучать магию, а также подарить человеку счастливую судьбу и любовь.