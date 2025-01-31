Які дні будуть траурними у 2025 році: календар скорботних дат

В Україні щороку відзначаються офіційні скорботні дні. Вони присвячені вшануванню пам'ять жертв трагічних подій в історії країни.

У ці дні приспускають державні прапори та обмежують розважальні заходи. Крім цього, у країні проходять хвилини мовчання, поминальні богослужіння та офіційні церемонії. Про дати траурних днів 2025 року – розповідає 24 Канал.

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Календар траурних днів на 2025 рік

27 січня – День пам'яті жертв Голокосту

Світ вшановує пам'ять шести мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни. Саме 27 січня 1945 року відбулося звільнення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау. В Україні громадяни згадують жертв трагедії Бабиного Яру та масових розстрілів у містах і селах.

20 лютого – День героїв Небесної Сотні

У цей день вшановують пам'ять учасників Революції Гідності, які загинули за свободу України в лютому 2014 року. Найкривавіші події Майдану відбулися 18 – 20 лютого, коли силовики розстріляли мирних протестувальників. Цей день символізує боротьбу українців за незалежність і демократію.

26 квітня – День Чорнобильської трагедії

У ніч на 26 квітня 1986 року стався вибух четвертого реактора Чорнобильської АЕС, спричинивши найбільшу техногенну катастрофу XX століття. Радіаційне забруднення охопило не лише Україну, а і Європу. У цей день вшановують пам'ять ліквідаторів, які ціною власного життя рятували світ.

8 травня – День пам'яті та примирення

Його відзначають, щоб вшанувати пам'ять людей, які боролися з нацизмом та загинули у Другій світовій війні. Скорботний день офіційно затвердили в Україні у 2015 році.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Саме 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар з їхньої батьківщини. Протягом кількох днів сотні тисяч депортованих вивезли до Центральної Азії. Багато кримських татар загинуло в дорозі. Ця дата нагадує про злочини сталінського режиму та боротьбу нації за свої права.

Третя неділя травня – День пам'яті жертв політичних репресій

Скорботну дату щорічно відзначають з 2007 року. У цей день вшановують пам'ять людей, які стали жертвами сталінських репресій. У 2025 році ця дата припадає на 15 травня.

29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України

29 серпня 2014 року українських військових, яких оточили росіяни в Іловайську, цинічно розстріляв ворог. Цю траурну дату почали відзначати з 2019-го, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули в боротьбі за незалежність і свободу України.

Друга неділя вересня – День пам'яті українців – жертв примусового виселення у 1944 – 1951 роках

У цей день вшановують пам'ять людей, яких примусово виселили з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 році. Цей день щорічно відзначають з 2018-го. Цьогоріч він припадає на 14 вересня.

Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодомору

Його щорічно відзначають з 1998 року. Ця траурна дата вшановує пам'ять людей, які загинули внаслідок Голодомору, спланованим радянською владою. У 2025 році цей день відзначатимуть 22 листопада.