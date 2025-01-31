В эти дни приспускают государственные флаги и ограничивают развлекательные мероприятия. Кроме этого, в стране проходят минуты молчания, поминальные богослужения и официальные церемонии. О датах траурных дней 2025 года – рассказывает 24 Канал.

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Календарь траурных дней на 2025 год

27 января – День памяти жертв Холокоста

Мир чтит память шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны. Именно 27 января 1945 года состоялось освобождение узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. В Украине граждане вспоминают жертв трагедии Бабьего Яра и массовых расстрелов в городах и селах.

20 февраля – День героев Небесной Сотни

В этот день чтят память участников Революции Достоинства, погибших за свободу Украины в феврале 2014 года. Самые кровавые события Майдана произошли 18 – 20 февраля, когда силовики расстреляли мирных протестующих. Этот день символизирует борьбу украинцев за независимость и демократию.

26 апреля – День Чернобыльской трагедии

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого реактора Чернобыльской АЭС, вызвав крупнейшую техногенную катастрофу XX века. Радиационное загрязнение охватило не только Украину, а и Европу. В этот день чтят память ликвидаторов, которые ценой собственной жизни спасали мир.

8 мая – День памяти и примирения

Его отмечают, чтобы почтить память людей, которые боролись с нацизмом и погибли во Второй мировой войне. Скорбный день официально утвердили в Украине в 2015 году.

18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Именно 18 мая 1944 года советская власть начала массовую депортацию крымских татар с их родины. В течение нескольких дней сотни тысяч депортированных вывезли в Центральную Азию. Многие крымские татары погибли в дороге. Эта дата напоминает о преступлениях сталинского режима и борьбу нации за свои права.

Третье воскресенье мая – День памяти жертв политических репрессий

Скорбную дату ежегодно отмечают с 2007 года. В этот день чтят память людей, которые стали жертвами сталинских репрессий. В 2025 году эта дата приходится на 15 мая.

29 августа – День памяти погибших защитников Украины

29 августа 2014 года украинских военных, которых окружили россияне в Иловайске, цинично расстрелял враг. Эту траурную дату начали отмечать с 2019-го, чтобы почтить память военных, погибших в борьбе за независимость и свободу Украины.

Второе воскресенье сентября – День памяти украинцев – жертв принудительного выселения в 1944 – 1951 годах

В этот день чтят память людей, которых принудительно выселили из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944 году. Этот день ежегодно отмечают с 2018-го. В этом году он приходится на 14 сентября.

Четвертая суббота ноября – День памяти жертв Голодомора

Его ежегодно отмечают с 1998 года. Эта траурная дата чтит память людей, погибших в результате Голодомора, спланированным советской властью. В 2025 году этот день будут отмечать 22 ноября.