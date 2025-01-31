В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства праздников изменились. 24 Канал со ссылкой на Православную церковь Украины рассказывает о нынешних постах в этом году.

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Посты 2025 года

Однодневные посты

5 января – Крещенский Святой вечер

Этот день отмечают накануне Крещения Господня. Верующие придерживаются строгого поста, пока на небе не появится первая звезда. Люди употребляют только постную пищу, потому что желают духовно обновиться.

29 августа – Усекновение главы Иоанна Предтечи

Верующие чтят память Иоанна Крестителя, которого казнили по приказу царя Ирода. В этот день особенно важно воздержаться от употребления мясной и рыбной пищи.

14 сентября – Воздвижение Креста Господня

Этот праздник связан с обретением Креста Господня царицей Еленой. Верующие не употребляют продукты животного происхождения и напоминают себе о значении креста в христианской жизни.

Многодневные посты

3 марта – 19 апреля – Великий пост

Это самый строгий и самый длинный пост в году, который длится в течение семи недель перед Пасхой. Во время поста люди не употребляют мясо и молочные продукты, а в отдельные дни – даже рыбу и масло. Это время стоит посвятить молитвам, покаянию и духовному очищению.

16 июня – 11 июля – Петров пост

Он начинается через неделю после Троицы и продолжается до дня святых Петра и Павла. Его продолжительность не является постоянной, поскольку зависит от даты Пасхи. Этот пост менее строгий, поэтому верующим разрешается есть рыбу, кроме среды и пятницы.

1 августа – 14 августа – Успенский пост

Это один из самых коротких, но строгих постов. Он посвящен подготовке к празднику Успения Богородицы. Верующие воздерживаются от мяса, рыбы и молочных продуктов.

15 ноября – 24 декабря – Рождественский пост

Он длится 40 дней перед праздником Рождества Христова. Его еще называют Филиппов пост, потому что он начинается после Дня апостола Филиппа.