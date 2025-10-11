День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих. Миколай Чудотворець здавна вважається покровителем мандрівників, моряків, сиріт та бідних людей.

За традицією, у грудні він таємно приносить слухняним дітям подарунки, ховаючи їх під подушку або в чобіток. Детальніше про те, через скільки днів настане День Святого Миколая у 2025 році – пише LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар.

Коли буде День Святого Миколая у 2025 році?

Згідно з новим церковним календарем, якого дотримується більшість вірян в Україні, свято припадає на 6 грудня. Саме в ніч із 5 на 6 грудня Святий Миколай кладе подарунки слухняним малюкам під подушку.

Оскільки сьогодні, 11 жовтня 2025 року, то святкування цього великого свята відбудеться через 56 днів. Діти готуються до Дня Святого Миколая заздалегідь. Так, малеча пише листи Чудотворцю, де розповідає про свої добрі справи та зізнається, які подарунки хоче отримати.

До того ж цьогоріч День Святого Миколая припадає на суботу. Це надзвичайно зручно для святкування, оскільки вихідний день дозволить родинам сповна насолодитися атмосферою свята, відвідати святкові заходи, піти до церкви чи просто присвятити більше часу обміну подарунками.

Коли День Святого Миколая у 2025 році / Фото Freepik

День Святого Миколая 2025: яка історія свята?