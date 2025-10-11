Улюблене свято дітей: через скільки днів настане День Святого Миколая
- День Святого Миколая у 2025 році припадає на 6 грудня, а святкування відбудеться через 56 днів.
- Святий Миколай відомий як покровитель мандрівників, моряків, сиріт та бідних, а також асоціюється з дивами й благодійністю.
День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих. Миколай Чудотворець здавна вважається покровителем мандрівників, моряків, сиріт та бідних людей.
За традицією, у грудні він таємно приносить слухняним дітям подарунки, ховаючи їх під подушку або в чобіток. Детальніше про те, через скільки днів настане День Святого Миколая у 2025 році.
Коли буде День Святого Миколая у 2025 році?
Згідно з новим церковним календарем, якого дотримується більшість вірян в Україні, свято припадає на 6 грудня. Саме в ніч із 5 на 6 грудня Святий Миколай кладе подарунки слухняним малюкам під подушку.
Оскільки сьогодні, 11 жовтня 2025 року, то святкування цього великого свята відбудеться через 56 днів. Діти готуються до Дня Святого Миколая заздалегідь. Так, малеча пише листи Чудотворцю, де розповідає про свої добрі справи та зізнається, які подарунки хоче отримати.
До того ж цьогоріч День Святого Миколая припадає на суботу. Це надзвичайно зручно для святкування, оскільки вихідний день дозволить родинам сповна насолодитися атмосферою свята, відвідати святкові заходи, піти до церкви чи просто присвятити більше часу обміну подарунками.
День Святого Миколая 2025: яка історія свята?
За переказами, Миколай Чудотворець народився в місті Патарі. Батьки святого були вірянами, тому охрестили сина в ранньому віці. Миколай з дитинства вивчав Святе Письмо, тому вирішив присвятити своє життя служінню Богові. У дорослому віці Чудотворець став єпископом, здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним, як зазначають у Храмі Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
Попри переслідування християн, Миколай продовжував поширювати віру серед людей. Одного дня про діяльність святого дізнався римський імператор, тому наказав позбавити волі Чудотворця.
Втім, коли до влади прийшов інший правитель, то святого звільнили. Відтоді Миколай рятував людей від смертної кари, визволяв полонених та зціляв багатьох людей. Також святий ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним. Після загибелі Миколая, його мощі продовжували зцілювати вірян.
Згідно з легендами, святий таємно допомагав бідним родинам, приносячи подарунки та роблячи добрі справи. Відтак Миколай став асоціюватися з дивами й благодійністю.