День Святого Николая – один из самых любимых праздников как для детей, так и для взрослых. Николай Чудотворец издавна считается покровителем путешественников, моряков, сирот и бедных людей.

По традиции, в декабре он тайно приносит послушным детям подарки, пряча их под подушку или в сапожок. Подробнее о том, через сколько дней наступит День Святого Николая в 2025 году – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь.

Когда будет День Святого Николая в 2025 году?

Согласно новому церковному календарю, которого придерживается большинство верующих в Украине, праздник приходится на 6 декабря. Именно в ночь с 5 на 6 декабря Святой Николай кладет подарки послушным малышам под подушку.

Поскольку сегодня, 11 октября 2025 года, то празднование этого великого праздника состоится через 56 дней. Дети готовятся ко Дню Святого Николая заранее. Так, дети пишут письма Чудотворцу, где рассказывает о своих добрых делах и признается, какие подарки хочет получить.

К тому же в этом году День Святого Николая приходится на субботу. Это очень удобно для празднования, поскольку выходной день позволит семьям сполна насладиться атмосферой праздника, посетить праздничные мероприятия, пойти в церковь или просто посвятить больше времени обмену подарками.

День Святого Николая 2025: какая история праздника?