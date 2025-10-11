По традиции, в декабре он тайно приносит послушным детям подарки, пряча их под подушку или в сапожок. Подробнее о том, через сколько дней наступит День Святого Николая в 2025 году – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь.
Смотрите также Праздник приближается: сколько дней осталось до Нового 2026 года
Когда будет День Святого Николая в 2025 году?
Согласно новому церковному календарю, которого придерживается большинство верующих в Украине, праздник приходится на 6 декабря. Именно в ночь с 5 на 6 декабря Святой Николай кладет подарки послушным малышам под подушку.
Поскольку сегодня, 11 октября 2025 года, то празднование этого великого праздника состоится через 56 дней. Дети готовятся ко Дню Святого Николая заранее. Так, дети пишут письма Чудотворцу, где рассказывает о своих добрых делах и признается, какие подарки хочет получить.
К тому же в этом году День Святого Николая приходится на субботу. Это очень удобно для празднования, поскольку выходной день позволит семьям сполна насладиться атмосферой праздника, посетить праздничные мероприятия, пойти в церковь или просто посвятить больше времени обмену подарками.
Когда День Святого Николая в 2025 году / Фото Freepik
Отметим, что наша редакция уже рассказывала, на какой день недели приходится Новый год 2026.
День Святого Николая 2025: какая история праздника?
- По преданию, Николай Чудотворец родился в городе Патар. Родители святого были верующими, поэтому окрестили сына в раннем возрасте. Николай с детства изучал Священное Писание, поэтому решил посвятить свою жизнь служению Богу. Во взрослом возрасте Чудотворец стал епископом, совершил паломничество и раздал все свое имущество нуждающимся, как отмечают в Храме Успения Богородицы Пирогощей ПЦУ.
- Несмотря на преследование христиан, Николай продолжал распространять веру среди людей. Однажды о деятельности святого узнал римский император, поэтому приказал лишить свободы Чудотворца.
- Впрочем, когда к власти пришел другой правитель, то святого освободили. С тех пор Николай спасал людей от смертной казни, освобождал пленных и исцелял многих людей. Также святой никогда не отказывал в помощи бедным и нуждающимся. После гибели Николая, его мощи продолжали исцелять верующих.
- Согласно легендам, святой тайно помогал бедным семьям, принося подарки и делая добрые дела. Поэтому Николай стал ассоциироваться с чудесами и благотворительностью.