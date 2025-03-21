Знадобиться молодятам: коли не можна справляти весілля

Наші предки уважно обирали дати весілля, керуючись як церковними заборонами, так і народними прикметами. Хоча сучасні молодята часто не зважають на ці традиції, багато хто все ж уникає певних дат, щоб не випробовувати долю.

У давнину вірили, що неправильно обраний день може негативно вплинути на подружнє життя. Коли не можна справляти весілля – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна справляти весілля

Православна церква України не рекомендує одружуватися та справляти весілля під час релігійних постів. Річ у тім, що цей час слід присвятити духовному і тілесному очищенню, а не гучним святкуванням. Так, не варто планувати весілля на Великий піст, який розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня, Успенський піст, з 1 по 14 серпня, та у Різдвяний піст, з 15 листопада по 24 грудня. Також не можна влаштовувати весілля на великі церковні свята, зокрема на Великдень, 20 квітня, Трійцю, 8 червня, та Різдво, 25 грудня.

Водночас предки не проводили святкування у траурні дні та батьківські суботи. За народними повір'ями, свято у ці дати могло призвести до раннього вдівства.

Що цікаво, з давніх-давен існувала прикмета: "Хто в травні одружиться – той усе життя маятися буде". У зв'язку з цим, пращури намагалися не укладати шлюб у цей місяць, щоб не привабити труднощі, сварки та нестабільність у житті.

Весілля / Фото Freepik

Коли можна одружуватися у 2025 році

Астрологи рекомендують місяці й дати, які пов'язані з цифрами 2 і 5. Так, подружжя уникне нещастя й привабить лише позитив у життя. За китайським календарем, 2025-й – рік Зеленої Дерев'яної Змії, яка символізує мудрість і трансформацію. Ці якості гарно впливатимуть на шлюб та притягуватимуть лише щастя й добробут.