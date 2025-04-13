Коли закоханим не можна заручатися: несприятливі дні

У житті кожної пари настає особливий момент – заручини. Наші предки серйозно ставилися до вибору дати для цієї важливої події.

Зокрема, пращури зверталися до народних прикмет, щоб обрати найкращий день для заручин. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна робити заручини

У народі вважали, що не можна заручатися в піст, особливо у Великий. У цей час люди мають зосередитися на духовному та тілесному очищенні, а не на особистому житті. За народними прикметами, якщо планувати заручини в піст, то тоді в шлюбі буде багато сліз і розчарувань.

Також предки особливо вірили у силу числа 13, яке могло накликати невдачі й нещастя. Саме тому пращури уникали будь-яких важливих подій у ці дні, зокрема заручин, та переносили їх на інші дати.

Крім цього, згідно з прикметами не варто планувати заручини на п'ятницю й суботу. Річ у тім, що тоді закохані втратять свої почуття, а будь-які зізнання в коханні не матимуть сили.

Коли не можна заручатися / Фото Freepik

Коли не можна справляти весілля

У давнину не справляли весілля у траурні дні та батьківські суботи. За народними повір'ями, свято у ці дати могло призвести до раннього вдівства.

Що цікаво, з давніх-давен існувала прикмета: "Хто в травні одружиться – той усе життя маятися буде". У зв'язку з цим, пращури намагалися не укладати шлюб у цей місяць, щоб не привабити труднощі, сварки та нестабільність у житті.