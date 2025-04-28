Належали відомим монархам: 10 благородних королівських імен для хлопчиків і дівчаток

Протягом століть деякі імена зберігають свою велич. Сьогодні більшість з варіантів досі залишається популярною серед українців.

LifeStyle24 зібрав чоловічі й жіночі імена з королівським корінням, які не втратили своєї актуальності й нині. Вони асоціюються зі шляхетністю та цілеспрямованістю.

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Добірка імен з королівським походженням

Ольга

Це давньоскандинавське ім'я, що означає "свята" або "освячена". Його власницею була велика княгиня Ольга, одна з найвизначніших правительок Київської Русі.

Володимир

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє світом". Воно належало князю Володимиру Великому, який охрестив Русь.

Ярослав

Це давньослов'янське ім'я, яке перекладається як "ярий славою". Так звали київського князя Ярослава Мудрого, за часів правління якого Русь була найбільшою країною Європи та досягла найбільшого розквіту.

Анна

Відомою представницею цього імені була донька Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції, дружиною Генріха I. Ім'я Анна має давньоєврейське коріння та означає "милосердна".

Єлизавета

Це ім'я вважається досить поширеним в Україні та належало багатьом європейським королевам, зокрема Єлизаветі II, правительці Великої Британії. Воно має давньоєврейське походження та трактується як "обітниця Богу".

Королівські імена / Фото Freepik

Данило

Це ім'я належало Данилу Романовичу, першому королю Київської Русі. Воно має також давньоєврейське коріння та означає "Бог мій суддя".

Марія

Ім'я Марія можна назвати одним з найпоширеніших в Україні. Його власницями були європейські королеви, наприклад, Марія Текська, правителька Великої Британії й Ірландії та бабуся королеви Єлизавети II. Таке ім'я має давньоєврейське походження та означає "кохана" або "пані".

Роман

Це ім'я мав батько короля Данила Галицького та великий князь київський Роман Мстиславич. За однією з версій воно має латинське походження та перекладається як "римлянин".

Софія

Давньогрецьке ім'я Софія перекладається як "мудрість". Воно належало багатьом європейським правителькам, зокрема іспанській королеві Софії Грецькій та Ганноверській. Що цікаво, цим іменем названий відомий Софійський собор у Києві.

Олександр

Грецьке ім'я Олександр трактується як "захисник". Серед його власників було багато європейських монархів, зокрема Олександр I, король Греції.

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