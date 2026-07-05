Красиві привітання з Днем працівників морського і річкового флоту 2026, які захочеться надіслати

Не всі професії можна назвати романтичними. Але коли робота проходить серед хвиль, світанків і нескінченного горизонту, трохи романтики в ній усе ж є. Щоправда, за нею стоїть багато відповідальності й непростої праці.

Саме тому до Дня працівників морського і річкового флоту 24 Канал зібрав добірку щирих, теплих і красивих привітань, які можна присвятити тим, хто щодня тримає свій курс.

Привітання з Днем працівників морського і річкового флоту

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З Днем морського та річкового флоту! Нехай кожна хвиля на вашому шляху буде спокійною, а повернення додому – завжди радісним.

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З професійним святом! Хай море буде лагідним, а серце – спокійним, бо вдома завжди чекають і люблять.

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З Днем флоту! Бажаю багато сонячних ранків на воді, надійної команди поруч і того особливого відчуття свободи, яке дарує лише море.

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З професійним святом! Нехай кожен рейс завершується успішно, а вдома завжди панує тепло і затишок.

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З Днем моряка! Хай вода завжди буде другом, а не випробуванням. Дякую за твою силу, витримку і за те, що обираєш цей нелегкий, але прекрасний шлях.

З Днем працівників морського та річкового флоту України 2026 картинки



Картинки З Днем працівників морського та річкового флоту України 2026 українською / Колаж 24 Каналу





З Днем працівників морського та річкового флоту України 2026 привітання / Колаж 24 Каналу





День працівників морського та річкового флоту України 2026 привітання / Колаж 24 Каналу



Також не забудьте привітати знайомих З днем ВМС України, який також святкують сьогодні.