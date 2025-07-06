Цього року свято припадає на 6 липня. У матеріалі Lifestyle 24 ми зібрали теплі привітання у вигляді текстів і зображень, які можна надіслати рідним і колегам.

Дивіться також Чому не можна відмовляти вагітним: 8 найпоширеніших народних прикмет

День працівників морського та річкового флоту

День працівників морського та річкового флоту України був запроваджений указом Президента від 29 червня 1993 року за ініціативою самих працівників флоту. Проте у 2008 році це свято скасували, замінивши його на День флоту України.

У грудні 2011 року Президент Віктор Янукович переніс дату святкування Дня флоту України на останню неділю липня – ту саму дату, коли відзначає свій День Військово-морський флот країни-агресора.

12 червня 2015 року Президент Петро Порошенко відновив святкування Дня працівників морського та річкового флоту України та встановив, що його слід відзначати щороку у першу неділю липня.

Якщо ви хочете привітати своїх рідних та колег, ось, як це можна зробити: