В этом году праздник приходится на 6 июля. В материале Lifestyle 24 мы собрали теплые поздравления в виде текстов и изображений, которые можно отправить родным и коллегам.

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День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота Украины был введен указом Президента от 29 июня 1993 года по инициативе самих работников флота. Однако в 2008 году этот праздник отменили, заменив его на День флота Украины.

В декабре 2011 года Президент Виктор Янукович перенес дату празднования Дня флота Украины на последнее воскресенье июля – ту же дату, когда отмечает свой День Военно-морской флот страны-агрессора.

12 июня 2015 года Президент Петр Порошенко возобновил празднование Дня работников морского и речного флота Украины и установил, что его следует отмечать ежегодно в первое воскресенье июля.

Если вы хотите поздравить своих родных и коллег, вот, как это можно сделать: