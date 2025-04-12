Лазарева субота 2025: що не можна їсти та робити в цей день

Цьогоріч Лазарева субота припадає на 12 квітня. У цей день діють певні заборони та харчові обмеження, про які мають пам'ятати віряни.

Традиційно це свято відзначають напередодні Вербної неділі. Що не можна їсти та робити в Лазареву суботу – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Завтра – Лазарева субота 2025: що можна робити у цей день

Лазарева субота 2025

Згідно з Євангелієм, Лазар жив у селищі Віфанії разом із сестрами Мартою і Марією та був другом Ісуса Христа. Одного дня чоловік тяжко захворів, але не зміг подолати хворобу та помер. Через деякий час Спаситель дізнався про смерть свого друга, тому дуже засмутився. Згодом Ісус вирушив до гробниці, де лежало тіло Лазаря, та почав молитися й промовляти: "Лазар! Іди геть". Ці слова повернули святого до життя, а звістка про це диво розлетілася серед народу, який став ще більше вірити у силу Христа.

Лазарева субота 2025 / Фото Pixabay

Що не можна робити в Лазареву суботу 2025

займатися важкою фізичною працею;

влаштовувати гучні святкування, розважатися та веселитися;

шити, вишивати та в'язати;

лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити;

брати в руки гострі предмети;

відмовляти в допомозі нужденним та ображати бідних;

прибирати в оселі.

Що не можна їсти в Лазареву суботу 2025

У цей день віряни продовжують дотримуватися посту, тому діють харчові обмеження. Так, християнам слід утриматися від продуктів тваринного походження, зокрема молока, м'яса та яєць. Також не рекомендується їсти рибу, але в Лазареву суботу дозволяється споживати рибну ікру. Крім цього, людям не можна пити міцний алкоголь, за винятком церковного вина.