Традиционно этот праздник отмечают накануне Вербного воскресенья. Что нельзя есть и делать в Лазареву субботу – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Завтра – Лазарева суббота 2025: что можно делать в этот день

Лазарева суббота 2025

Согласно Евангелию, Лазарь жил в поселке Вифания вместе с сестрами Мартой и Марией и был другом Иисуса Христа. Однажды мужчина тяжело заболел, но не смог преодолеть болезнь и умер. Через некоторое время Спаситель узнал о смерти своего друга, поэтому очень расстроился. Впоследствии Иисус отправился к гробнице, где лежало тело Лазаря, и начал молиться и говорить: "Лазарь! Иди прочь". Эти слова вернули святого к жизни, а весть об этом чуде разлетелась среди народа, который стал еще больше верить в силу Христа.

Лазарева суббота 2025 / Фото Pixabay

Что нельзя делать в Лазареву субботу 2025 года

заниматься тяжелым физическим трудом;

устраивать громкие празднования, развлекаться и веселиться;

шить, вышивать и вязать вышивать и вязать;

сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать;

брать в руки острые предметы;

отказывать в помощи нуждающимся и оскорблять бедных;

убирать в доме.

Что нельзя есть в Лазареву субботу 2025

В этот день верующие продолжают соблюдать пост, поэтому действуют пищевые ограничения. Так, христианам следует воздержаться от продуктов животного происхождения, в частности молока, мяса и яиц. Также не рекомендуется есть рыбу, но в Лазареву субботу разрешается потреблять рыбную икру. Кроме этого, людям нельзя пить крепкий алкоголь, за исключением церковного вина.