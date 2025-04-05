Вербное воскресенье приходится на шестую неделю Великого поста. В этот день люди пойдут в церковь, чтобы освятить вербовые ветви. Когда состоится Вербное воскресенье в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье начинает Страстную неделю перед Пасхой. В Вербницу люди вспоминают важное событие, которое связано с жизнью Иисуса Христа – Его вход в Иерусалим. Жители города радовались появлению Сына Божьего, который воскресил своего друга Лазаря в Вифании. Тогда народ встретил Сына Божьего, бросая Ему пальмовые ветви под ноги. Именно поэтому Вербное воскресенье нередко еще называют Пальмовым.

В связи с тем, что в Украине пальмы не растут, их заменили ивовыми ветками. Для наших предков верба знаменовала восстановление после зимы и приход весны. Что интересно, в некоторых областях Вербное воскресенье называют Шуточным, Цветным и Цветочным.

Ежегодно Вербницу отмечают в один из весенних месяцев. В этом году верующие западного и восточного обряда будут праздновать Вербное воскресенье 13 апреля.

Вербное воскресенье 2025 / Фото Freepik

Традиции Вербного воскресенья

В этот день верующие отправляются в храм, где священник кропит святой водой ивовые веточки. После службы христиане легонько бьют друг друга вербой и говорят: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

Наши предки верили, что освященную вербу нельзя выбрасывать, а вместо этого стоит хранить возле иконы до следующего года. Так, веточки оберегали предков от нечистой силы. Что интересно, в народе верили, что верба имеет даже целебные свойства, поэтому может принести здоровье семье и защитить ее от болезней.