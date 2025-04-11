Завтра – Лазарева субота 2025: що можна робити у цей день

Вже завтра, 12 квітня, віряни святкуватимуть Лазареву суботу. Її щорічно відзначають за 8 днів до Воскресіння Христового.

Що можна робити у Лазареву Суботу та яка історія цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Лазарева Субота 2025: історія свята

За Святим Письмом, Лазар жив у селі Віфанія, що біля Єрусалиму, разом зі своєю родиною. Чоловік був другом Ісуса Христа, тому Він часто навідувався до будинку. Одного дня Лазар сильно захворів, а через деякий час помер. Коли про це дізнався Ісус, то пройшло вже чотири дні з моменту смерті чоловіка. Спаситель засмутився через втрату друга, але згодом знайшов місце його поховання. Тоді Христос прочитав молитву й сказав: "Лазар! Іди геть". І саме тоді святий воскрес та вийшов з могили. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога.

Згідно з Біблією, Лазар прожив ще 30 років, але через гоніння перебрався на Кіпр. Там він проповідував християнську віру серед народу.

Що можна робити у Лазареву суботу 2025 / Фото Freepik

Що можна робити у Лазареву суботу 2025

У цей день вірянам варто піти до церкви та відвідати богослужіння. Християнам слід помолитися за своїх рідних і близьких, особливо за тих, хто хворіє або перебуває в складних життєвих обставинах. Вважається, що молитва у Лазареву суботу має особливу силу, тому допоможе людям скоріше одужати. Також у храмі можна освятити вербові гілки та підготуватися до Вербної неділі.

Крім цього, у цей день піст трохи послаблюється, тому вірянам можна з'їсти рибну ікру. Водночас дозволяється випити трохи вина з нагоди свята.

До того ж у Лазареву суботу слід зайнятися благодійністю. Так, варто робити лише добрі справи та не забувати підтримувати нужденних.