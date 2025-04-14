2 знаки зодіаку, яким вже до кінця квітня розіб'ють серце – про кого йдеться

Деяким знакам зодіаку астрологи рекомендують бути обережними, адже не всім почуттям судилося розквітнути. На жаль, доведеться розчаруватись у тих стосунках, у які вірили найбільше.

Овен і Водолій, за кожним розбитим серцем ховається новий шанс на щасливіше кохання, пише LifeStyle24.

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Овен

У квітні видаватиметься, наче все йде добре, аж раптом станеться різкий поворот. Слова, сказані на емоціях, або ж несподівані зізнання партнера можуть дуже глибоко ранити. Зірки радять не шукати чиєїсь вини, а просто сприйняти все за цінний досвід. Це ще далеко не кінець вашого особистого щастя.

Гороскоп для Овнів

Водолій

Водолії ризикнули довіритись не тій людині. Виявиться, що від стосунків обоє хочете різного. Ймовірно, партнер чи партнерка зробить вибір, який розіб'є серце. Однак треба пам'ятати, що це не поразка, а шанс наблизитись до справжнього та щирого кохання, яке надихатиме, а не обмежуватиме.

Гороскоп для Водоліїв

Дуже часто внутрішній голос хоче дати нам підказку, яка допоможе впоратись з життєвими викликами. Декому на це треба звернути особливу увагу.