Рак, Скорпіон і Риби, ваша сила цієї весни не в логіці, а в інтуїції. Якщо навчитесь слухати себе, а не сумніватись – весна відкриє вам шлях, який інші не бачать, пише LifeStyle24.

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Рак

У питаннях стосунків, дружби та фінансів – довіряйте першому внутрішньому відгуку. Навіть якщо розум каже "спробуй ще раз", а серце не бажає це робити – прислухайтесь до другого варіанту. Передчуття врятують від помилок і підкажуть найкращий момент для наступного кроку.

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Скорпіон

Шосте чуття підкаже, коли діяти, а коли чекати. Не варто ігнорувати внутрішні знаки чи дивне полегшення перед важливою подією – це підказки від Всесвіту. Скорпіони мають здатність бачити глибше, ніж інші, тож цієї весни ця перевага стане у пригоді.

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Риби

Інтуїція Риб – це суперсила, і цієї весни вона працюватиме на повну. Можливо, вдасться відчути, що певні люди стали енергетично чужими, або навпаки – потягне до нових, але дуже "знайомих" людей. Не варто шукати логічних пояснень – просто довіртесь відчуттям.

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