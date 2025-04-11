Скорпіон і Козоріг, ця весна стане для вас внутрішньою революцією. Відпустіть страх, адже зірки завжди на вашому боці, пише LifeStyle24.

Важливо Хто зі знаків зодіаку навесні 2025 матиме спонтанну пригоду

Скорпіон

Події останніх місяців виштовхнуть Скорпіонів з "емоційного болота", змусивши переглянути пріоритети, звички та спілкування з людьми. Може статись так, що цей знак зодіаку здивує самого себе новим рішенням, зміною іміджу, ціллю на життя та переворотом в особистому житті. До початку літа світу представиться нова людина.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Ця весна не дасть сховатись у зоні комфорту. Астрологи прогнозують зміни у роботі, поглядах і стосунках із близькими людьми. У цей момент у Козорогів прокинеться щось нове: свобода, спонтанність і легкість. Люди довкола помітять зміни та не зрозуміють, звідки взялась така сила. Однак це буде момент, коли Козороги почнуть жити по-справжньому.

Гороскоп для Козорогів

Турбота про себе – це не егоїзм, а вклад у фізичне та ментальне здоров'я. Астрологи наполягають, що деяким знакам зодіаку терміново потрібно відпочити.