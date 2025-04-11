Овен, Стрілець та Водолій, тримайте напоготові рюкзак, адже зовсім скоро на горизонті замайорить пригода, яка додасть барв у буденне життя, пише LifeStyle24.

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Овен

Цікавість Овнів приведе їх у місце, про яке вони й не думали. Весна підкине несподіване запрошення, яке стане точкою відліку для яскравої пригоди. Ймовірно, вона не буде довготривалою, однак залишить слід – у фотоальбомі, спогадах і серці.

Гороскоп для Овнів

Стрілець

У якийсь момент Стрільці скажуть собі фразу "чому б і ні?" – й опиняться у новому місці. Це буде щось таке, що не входило у плани, але видаватиметься абсолютно правильним. Така мандрівка запалить в очах вогонь пристрасті та задоволення.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

У Водоліїв буде можливість зробити щось абсолютно нетипове. Несподівана пригода спочатку видаватиметься хаосом, але в реальності це буде точка оновлення. Весна подарує мандрівку, яка стане початком чогось нового.

Гороскоп для Водоліїв

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