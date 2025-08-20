Літо – це час яскравих емоцій і випробувань для стосунків. Проте не всім вдасться пройти цей шлях безболісно.

Близнюки, Діва та Стрілець, у серпні важливо бути особливо уважними до своїх стосунків. Щирість і відкритий діалог можуть допомогти уникнути розриву, але якщо почуття вичерпались, цей час може стати моментом нових початків, пише LifeStyle 24.

Може зацікавити Втома, щастя та розчарування – що чекає на кожен знак зодіаку: гороскоп на 20 серпня

Близнюки

Цей знак постійно прагне нових вражень і легко втомлюється від рутини. Якщо партнер не підтримує ваші ідеї та бажання рухатись вперед, можуть виникнути конфлікти. Астрологи припускають, що до кінця літа ймовірність розлучення особливо висока через непорозуміння й втому від постійних суперечок.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Зараз Діви занадто критично налаштовані й можуть несвідомо тиснути на близьку людину. Якщо не приборкати цю рису, коханий може відчути холод і відсторонитись. Є ризик серйозної кризи, яка здатна завершитись розлученням.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Цей знак жадає свободи та пригод, тому будь-які спроби партнера обмежити його сприймається як тиск. Саме це в кінці літа може стати причиною розриву. Стрільці будуть схильні до радикальних рішень і здатні одним днем поставити крапку.

Гороскоп для Стрільців

Крім того, комусь астрологи рекомендують позбутись почуття заздрості.