Лето – это время ярких эмоций и испытаний для отношений. Однако не всем удастся пройти этот путь безболезненно.

Близнецы, Дева и Стрелец, в августе важно быть особенно внимательными к своим отношениям. Искренность и открытый диалог могут помочь избежать разрыва, но если чувства иссякли, это время может стать моментом новых начал, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Этот знак постоянно стремится к новым впечатлениям и легко устает от рутины. Если партнер не поддерживает ваши идеи и желание двигаться вперед, могут возникнуть конфликты. Астрологи предполагают, что к концу лета вероятность развода особенно высока из-за недоразумений и усталости от постоянных споров.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Сейчас Девы слишком критично настроены и могут неосознанно давить на близкого человека. Если не обуздать эту черту, любимый может почувствовать холод и отстраниться. Есть риск серьезного кризиса, который способен завершиться разводом.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Этот знак жаждет свободы и приключений, поэтому любые попытки партнера ограничить его воспринимается как давление. Именно это в конце лета может стать причиной разрыва. Стрельцы будут склонны к радикальным решениям и способны одним днем поставить точку.

Гороскоп для Стрельцов

Кроме того, кому-то астрологи рекомендуют избавиться от чувства зависти.