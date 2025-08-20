Однако волноваться не стоит, ведь первое видение может быть обманчивым, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа для Овнов

Астрологи предполагают, что лучшая жизнь начнется тогда, когда сможете найти гармонию с собой. Стоит подумать над этим вопросом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 августа для Тельцов

Возможно, Тельцам стоит оглянуться вокруг. Есть шанс, что ваша любовь уже давно находится рядом, но вы упорно пытаетесь это игнорировать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 августа для Близнецов

Чем быстрее забудете о прошлом, тем счастливее будет будущее. Не стоит за собой тащить то, что не имеет никакого смысла.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 августа для Раков

Есть риск, что Раки сегодня столкнутся с финансовым разочарованием. Астрологи говорят, что черная полоса будет временной, но игнорировать ее нельзя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 20 августа для Львов

Одиноким представителям звезды пророчат романтическую встречу. Все детали они держат на замке, поэтому придется набраться немного терпения.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа для Дев

Девы сегодня могут отправиться на шопинг. Но перед покупкой чего-то дорогого, лучше посоветоваться с кем-то из близких.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 августа для Весов

Вероятно, общение с близкими друзьями пойдет Весам на пользу. Оно поможет снять внутреннюю тревогу и усталость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа для Скорпионов

Сегодня Скорпионы могут нуждаться в духовном обновлении. Астрологи рекомендуют приготовиться к некоторым изменениям, ведь Вселенная захочет исполнить желание этого знака.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа для Стрельцов

Стрельцы могут быть примером для других. Коллеги будут брать с вас пример, если проявите себя достойным лидером.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 августа для Козерогов

Не опускайте рук, если не хотите потерять свое счастье. На сегодня можете строить грандиозные планы, ведь неудач звезды не предсказывают.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа для Водолеев

Водолеи будут чувствовать себя очень энергичными. Возможно, уверенность в собственных силах приведет к интересному и новому жизненному периоду.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 августа для Рыб

На Рыб может навалиться усталость, как снег на голову. Если такое произойдет, то попробуйте дать себе время на отдых, чтобы набраться сил.

