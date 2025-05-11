На жаль, 3 знакам зодіаку у травні розіб'ють серце

Хоч весну й називають часом романтики, але не всі можуть розраховувати на порцію щастя. Астрологи назвали тих, кому треба підготуватись до складного випробування в особистому житті.

Близнюки, Терези та Риби, зовсім скоро можете відчути біль утрати чи розчарування. Однак розбите серце – це початок нового, пише Lifestyle24.

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Близнюки

Якщо Близнюки закохуються, то це щиро. На жаль, у травні хтось може неправильно витлумачити їхню відкритість або ж не виправдати їхніх очікувань. Може статись болісне розставання чи розчарування в людині, яка була дуже важливою.

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Терези

Терези схильні до аналізу й можуть терпіти до останнього. Однак цього місяця емоції візьмуть гору – може статись сварка, яка стане кінцем стосунків, що вже давно висіли на волосині. Це буде непросто, але звільниться простір для чогось нового.

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Риби

Надчутливі Риби можуть пережити розчарування, якщо вкладатимуться у стосунки більше, ніж партнер. У травні може трапитись емоційне віддалення або несподіване зізнання, яке зруйнує ілюзії. Астрологи переконані, що це шанс побачити справжню суть й почати рухатись далі.

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