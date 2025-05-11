Близнецы, Весы и Рыбы, совсем скоро можете почувствовать боль утраты или разочарования. Однако разбитое сердце – это начало нового, пишет Lifestyle24.

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Близнецы

Если Близнецы влюбляются, то это искренне. К сожалению, в мае кто-то может неправильно истолковать их открытость или не оправдать их ожиданий. Может произойти болезненное расставание или разочарование в человеке, который был очень важным.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весы склонны к анализу и могут терпеть до последнего. Однако в этом месяце эмоции возьмут верх – может произойти ссора, которая станет концом отношений, что уже давно висели на волоске. Это будет непросто, но освободится пространство для чего-то нового.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Сверхчувствительные Рыбы могут пережить разочарование, если будут вкладываться в отношения больше, чем партнер. В мае может случиться эмоциональное отдаление или неожиданное признание, которое разрушит иллюзии. Астрологи убеждены, что это шанс увидеть истинную суть и начать двигаться дальше.

Гороскоп для Рыб

Летом кто-то пойдет на серьезный шаг – создаст семью. Астрологи рассказали, что это будет успешный союз.