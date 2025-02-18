Токсичні стосунки – це загроза: кому слід бути обережним

Рожеві окуляри, які часто затьмарюють розум у вирі кохання, в один момент нарешті злетять. Хтось зрозуміє, що людина, з якою хотіли побудувати майбутнє, насправді не та, за яку себе видає.

Рак, Діва та Терези, звертайте прискіпливу увагу на "червоні прапорці", які намагаються просигналізувати про небезпеку, пише LifeStyle24.

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Рак

Не секрет, що цей знак зодіаку доволі чуттєвий та емоційний. Раки повністю віддають себе партнерові, а якщо отримують болючий удар, то виправдовують погану поведінку, зазначаючи, що він чи вона насправді хороша людина. Астрологи застерігають, що нарцисичний партнер користується їхньою добротою, а маніпулятори грають на почуттях. Пам'ятайте, що здорові стосунки не мають вас руйнувати.

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Діва

Дуже часто Діви переконані, що їхня любов здатна змінити все, тому намагаються "виправити" партнера. Вони можуть довго терпіти токсичну поведінку, бо вірять, що зовсім скоро все стане набагато краще. Однак варто запам'ятати одну мудрість, що не варто витрачати сили на тих, хто не хоче змінюватись сам.

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Терези

Терези можуть довго терпіти нездорові відносини, бо ненавидять конфлікти. Вони тримають язик за зубами лиш би уникнути сварок. Цей знак зодіаку часто сумнівається у своїх рішеннях і панічно боїться самотності. Важливо розуміти, що іноді краще якийсь час побути одному, ніж бути з тим, хто руйнує вашу самооцінку.

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