Рак, Дева и Весы, обращайте пристальное внимание на "красные флажки", которые пытаются просигнализировать об опасности, пишет LifeStyle24.

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Рак

Не секрет, что этот знак зодиака довольно чувственный и эмоциональный. Раки полностью отдают себя партнеру, а если получают болезненный удар, то оправдывают плохое поведение, отмечая, что он или она на самом деле хороший человек. Астрологи предостерегают, что нарциссический партнер пользуется их добротой, а манипуляторы играют на чувствах. Помните, что здоровые отношения не должны вас разрушать.

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Дева

Очень часто Девы убеждены, что их любовь способна изменить все, поэтому пытаются "исправить" партнера. Они могут долго терпеть токсичное поведение, потому что верят, что совсем скоро все станет намного лучше. Однако стоит запомнить одну мудрость, что не стоит тратить силы на тех, кто не хочет меняться сам.

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Весы

Весы могут долго терпеть нездоровые отношения, потому что ненавидят конфликты. Они держат язык за зубами лишь бы избежать ссор. Этот знак зодиака часто сомневается в своих решениях и панически боится одиночества. Важно понимать, что иногда лучше какое-то время побыть одному, чем быть с тем, кто разрушает вашу самооценку.

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