Зірки обрали 2 знаки зодіаку, які вже в день ретроградного Меркурія підуть на побачення
- Стаття обговорює, як ретроградний Меркурій вплине на два знаки зодіаку у контексті романтичних стосунків.
- Особливість матеріалу полягає в тому, що, попри астрологічну нестабільність, цей період може стати несподівано сприятливим для початку нових або відновлення старих романтичних стосунків.
Для декого період ретроградного Меркурія буде ідеальним часом, щоб дати другий шанс коханню або почати щось нове. Побачення, у перший день такої фази – 18 липня 2025 року, буде імпульсивним, але перспективним.
Лев і Риби, перший день ретроградного Меркурія – не час для страхів, а новий шанс на кохання. Астрологічна плутанина іноді приводить до найкращих моментів у житті, головне – не втрачати зв'язок із собою та не поспішати з висновками, пише LifeStyle24.
До слова Терезам треба стримати негативні емоції: гороскоп на 18 липня
Лев
Цей знак не може терпіти емоційної паузи, а ретроградний Меркурій лише загострить бажання романтики. Уже в перший день ретроградної фази Леви можуть погодитись на побачення, навіть якщо раніше сумнівались. Астрологи кажуть, що це може бути знайомство з минулого, яке несподівано набуде нового сенсу. Порада: будьте обережними з очікуваннями, адже не все одразу стане казкою.
Гороскоп для Левів
Риби
Саме в перший день ретроградного Меркурія Риби можуть "відчути", що настав час діяти, і наважаться піти на побачення, хоч раніше й сумнівались. Однак астрологи нагадують важливий момент: не варто ідеалізувати партнера з перших хвилин – краще залишити трохи простору для реальності.
Гороскоп для Риб
Ну і щастя ретроградний Меркурій також принесе. Зірки назвали ці знаки.