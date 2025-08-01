Останній місяць літа приготував сюрпризи в особисте життя кожного зі знаків зодіаку. Астрологи передбачають, що у когось відбудуться приємні зміни, а ось хтось цього літа залишиться з розбитим серцем.

Та ці труднощі будуть тимчасовими й ви вийдете з них ще сильнішими, ніж були раніше. Детальніше читайте в любовному гороскопі на LifeStyle 24.

Не пропустіть Ці 2 знаки зодіаку в серпні отримають премію: перевірте, чи ви серед них

Любовний гороскоп на серпень 2025 для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп для Овнів на серпень

У серпні на Овнів чекають нові знайомства. Якщо у вашому житті досі немає партнера, то цього місяця все може змінитися. А якщо ж ви вже у парі, то варто більше спілкуватися та проводити час разом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп для Тельців на серпень

Тельці, вам варто зосередитися на зміцненні стосунків, які маєте зараз. Проявіть турботу й увагу до свого партнера. А якщо ви ще не закохані, то не варто поспішати з новими стосунками.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп для Близнюків на серпень

Для Близнюків цей місяць буде сповнений романтичними пригодами. Зірки передбачають, що ви можете відчути потяг до когось із минулого. Бережіться цих оманливих відчуттів. Парам радять внести різноманіття у стосунки.

Рак (22 червня – 22 липня)







Любовний гороскоп для Раків на серпень

Раки відчуватимуть сильну потребу у стабільності. Це варто обговорити з партнером та вирішити, як рухатися далі. А от якщо ви досі не зустріли кохану людину, то це може змінитись вже у серпні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любовний гороскоп для Левів на серпень

Левам варто використати цей місяць для зміцнення стосунків або ж пошуку кохання, якщо у вашому житті його ще немає. Будьте відкриті до нових знайомств і не бійтеся діяти.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Любовний гороскоп для Дів на серпень

Діви в серпні можуть відчути потребу в особистому просторі. Не бійтеся сказати про це партнеру. А ось з новими стосунками поспішати не варто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)





Любовний гороскоп для Терезів на серпень

Цей місяць обіцяє бути гармонійним і сприятиме покращенню ваших стосунків з партнером. Самотні Терези мають шанс зустріти споріднену душу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)





Любовний гороскоп для Скорпіонів на серпень

Скорпіони цього місяця можуть зіткнутися з викликами у стосунках, що завершаться розлученням. Щоб уникнути цього, варто негайно відверто поговорити та знайти компроміс, що допоможе відновити ваші відносини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)





Любовний гороскоп для Стрільців на серпень

Стрільці цього місяця відправляться в романтичну подорож з партнером. А ось самотні представники цього знаку мають шанс зустріти своє кохання у відпустці.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп для Козорогів на серпень

Козороги у серпні переживатимуть зраду. Це буде болючий період, який змусить вас переосмислити своє ставлення до партнера та допоможе побачити, яким він є насправді.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп для Водоліїв на серпень

Серпень буде найбільш сприятливим для побудови стосунків. Однак не варто довіряти першим емоціям і з головою пірнати у відносини. Не забувайте мислити раціонально, щоб інші не скористалися вашою вразливістю.

Риби (21 лютого – 20 березня)





Любовний гороскоп для Риб на серпень

У Риб протягом всього місяця буде романтичний настрій, бажання до креативних побачень та цікавих інтрижок. Це буде чудовий час, який ви проведете з легкістю та без зобов'язань.