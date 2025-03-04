Хто зі знаків зодіаку є ідеальною парою для Терезів: астрологи назвали трьох претендентів

Варто шукати партнера, який надихатиме, а не прагнутиме обмежити свободу. Сила Терезів полягає у вмінні знаходити компроміси та створювати гармонію навколо себе.

Терези цінують баланс у стосунках, прагнуть до стабільності та обожнюють увагу. Їм важливо, щоб партнер був не просто коханою людиною, а й другом, який поділятиме цінності та інтереси, пише Lifestyle24.

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Близнюки

Союз двох повітряних знаків, де пануватимуть легкість і розуміння. Близнюки зачарують партнера гумором і гострим розумом, а Терези дарують стабільність і романтику. Разом вони створюють емоційні, але гармонійні стосунки.

Лев

У такому партнерстві поєднуються пристрасть і витонченість. Леви дарують достатньо уваги та захоплення, а Терези можуть дипломатично врівноважити яскравий характер партнера. Разом такий тандем може стати ідеальною парою, яка надихатиме інших.

Лев і Терези – ідеальна пара / Фото Freepik

Водолій

Цей знак зодіаку додає у стосунки креативності та свободи, а Терези – гармонію та тепло. У такій парі партнери легко знаходять спільну мову та підтримують одне одного. Союз будується на дружбі, довірі та спільних інтересах.

З якими знаками зодіаку Терезам краще не будувати стосунки

Раки будуть занадто емоційними та чутливими, Козороги – прагматичні та суворі, що пригнічуватиме романтичну натуру Терезів, а Скорпіони – дуже ревниві, що може порушувати баланс у стосунках.