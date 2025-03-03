Діви – дуже розумні, уважні та практичні партнери, які цінують стабільність і надійність у стосунках. Вони шукають не просто кохання, а союз, який буде побудований на довірі, взаємній підтримці та глибокому розумінні, пише Lifestyle24.

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Телець

Вважається, що це один із найкращих союзів серед усіх знаків зодіаку. Обидва партнери прагнуть стабільності та комфорту. Телець забезпечує відчуття безпеки, а Діва піклується та підтримує.

Скорпіон

Попри те, що ці два знаки зодіаку дуже сильно відрізняються одне від одного, у них можуть вийти пристрасні та глибокі стосунки. Від Скорпіонів залежить емоційність, а від Дів – стабільність і мудрість. Разом вони допомагають одне одному розвиватись та краще розуміти цей світ.

Скорпіон і Діва – ідеальна пара / Фото Freepik

Козоріг

Такий союз називають справжньою командою. Вони розуміють одне одного без слів, ставлять перед собою конкретні цілі та підтримують партнера в усіх починаннях. У такій парі панують гармонія, стабільність і взаємоповага.

З ким Дівам краще не будувати стосунки

Близнюки будуть занадто непередбачуваними для Дів, Стрільці знаходяться у постійному пошуку пригод, а не стабільності, а бажання Левів бути у центрі уваги може дуже сильно дратувати.