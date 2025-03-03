Девы – очень умные, внимательные и практичные партнеры, которые ценят стабильность и надежность в отношениях. Они ищут не просто любовь, а союз, который будет построен на доверии, взаимной поддержке и глубоком понимании, пишет Lifestyle24.

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Телец

Считается, что это один из лучших союзов среди всех знаков зодиака. Оба партнера стремятся к стабильности и комфорту. Телец обеспечивает ощущение безопасности, а Дева заботится и поддерживает.

Скорпион

Несмотря на то, что эти два знака зодиака очень сильно отличаются друг от друга, у них могут получиться страстные и глубокие отношения. От Скорпионов зависит эмоциональность, а от Дев – стабильность и мудрость. Вместе они помогают друг другу развиваться и лучше понимать этот мир.

Скорпион и Дева – идеальная пара / Фото Freepik

Козерог

Такой союз называют настоящей командой. Они понимают друг друга без слов, ставят перед собой конкретные цели и поддерживают партнера во всех начинаниях. В такой паре царят гармония, стабильность и взаимоуважение.

С кем Девам лучше не строить отношения

Близнецы будут слишком непредсказуемыми для Дев, Стрельцы находятся в постоянном поиске приключений, а не стабильности, а желание Львов быть в центре внимания может очень сильно раздражать.