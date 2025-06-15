Кого зі знаків зодіаку постійно тягне одне до одного

Деякі знаки зодіаку мають магнітний зв'язок: вони можуть сваритись, бути протилежностями за характером, але все одно знову й знову підсвідомо тягнуться одне до одного. У таких парах завжди є внутрішній потяг.

Скорпіон і Близнюки, Лев і Водолій, Рак і Риби, ви можете сваритись, віддалятись, розходитись, але знову й знову вертаєтесь одне до одного, пише LifeStyle24.

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Скорпіон і Близнюки

Скорпіони – глибокі та закриті, а Близнюки – легкі, балакучі й непередбачувані. Але саме ці протилежності їх притягають. Близнюки не можуть розгадати партнера, а Скорпіони не можуть відпустити того, хто змушує їх сміятись.

Лев і Водолій

Лев потребує уваги, а Водолій – свободи. Але вони обидва сильні, яскраві й трошки божевільні. Леви бачать у такому партнері виклик, а Водолії – вогонь, який не дасть замерзнути. Такі союзи може кидати в крайнощі, але потяг між ними завжди присутній.

Знаки зодіаку, які не можуть одне без одного / Фото Pexels

Рак і Риби

Цих двох не треба вчити кохати – вони вміють інтуїтивно відчувати одне одного. Обидва – водні знаки, чутливі та мрійливі. Вони створюють спільні союзи, бо шукають не ідеальність – а емоційну безпеку, душевну близькість та ніжність.

Деякі знаки зодіаку знаходяться у постійному відчутті тривожності. Вони хвилюються навіть за найменші дрібниці.