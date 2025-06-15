Скорпион и Близнецы, Лев и Водолей, Рак и Рыбы, вы можете ссориться, отдаляться, расходиться, но снова и снова возвращаетесь друг к другу, пишет LifeStyle24.
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Скорпион и Близнецы
Скорпионы – глубокие и закрытые, а Близнецы – легкие, разговорчивые и непредсказуемые. Но именно эти противоположности их притягивают. Близнецы не могут разгадать партнера, а Скорпионы не могут отпустить того, кто заставляет их смеяться.
Лев и Водолей
Лев нуждается во внимании, а Водолей – свободы. Но они оба сильные, яркие и немножко сумасшедшие. Львы видят в таком партнере вызов, а Водолеи – огонь, который не даст замерзнуть. Такие союзы может бросать в крайности, но влечение между ними всегда присутствует.
Знаки зодиака, которые не могут друг без друга / Фото Pexels
Рак и Рыбы
Этих двух не надо учить любить – они умеют интуитивно чувствовать друг друга. Оба – водные знаки, чувствительные и мечтательные. Они создают совместные союзы, потому что ищут не идеальность – а эмоциональную безопасность, душевную близость и нежность.
Некоторые знаки зодиака находятся в постоянном ощущении тревожности. Они волнуются даже за малейшие мелочи.