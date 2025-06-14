Рак и Дева, помните, что мир не всегда надо спасать – иногда достаточно просто быть в роли наблюдателя, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки очень эмоциональны и уязвимы. Чаще всего их переживания связаны с близкими людьми: "А все ли у него/нее хорошо?", "Не обидел ли я никого?", "Возможно, надо позвонить и узнать, не сделал ли я что-то не так?". Более того, этот знак зодиака может даже чувствовать боль других, что только ухудшает ситуацию. Астрологи рекомендуют делиться с другими своими чувствами и мыслями, ведь это поможет частично снять внутреннюю тревогу.

Гороскоп для Раков

Дева

Ум Дев никогда не отдыхает даже в тех случаях, когда они все предусмотрели заранее. Они волнуются, если что-то пойдет не так, а забота о близких или мире забирает больше всего ресурса. Бывает так, что внешне этот знак зодиака выглядит спокойным, но внутри – настоящий шторм из тревоги. Астрологи рекомендуют научиться переключаться на что-то другое, чтобы снизить уровень волнения.

Гороскоп для Дев

Очень часто люди чувствуют усталость от ежедневной рабочей рутины. Некоторые знаки зодиака находятся на грани профессионального выгорания.