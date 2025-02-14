2 знаки зодіаку, які розірвуть стосунки в День святого Валентина

День святого Валентина не всім принесе щастя й кохання. Для когось це свято почне асоціюватися з завершенням романтичної історії.

Скорпіон і Водолій, на вас чекає серйозна розмова з вашим партнером сьогодні, пише LifeStyle24.

Цікаво 2 знаки зодіаку, яким не варто чекати кохання найближчим часом

Скорпіон

Скорпіонів можна сміливо назвати майстрами несподіваних рішень і емоційних вибухів. Хоч такі люди й пристрасні, вони дуже категоричні. Якщо в День святого Валентина їх партнер зробить щось, що зачепить або викличе ревнощі, то цей знак зодіаку може безжально поставити крапку в стосунках. Скорпіони не стануть терпіти й намагатися виправдати кохану людину. Прощення для них – рідкість.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Водолії часто уникають серйозних стосунків, бо дуже цінують свободу. Якщо вони постійно напружені або відчувають, що партнер занадто тисне на них саме в цей романтичний день, то можуть легко вирішити припинити стосунки. Водолії зроблять це спокійно і без зайвих емоцій.

Гороскоп для Водоліїв