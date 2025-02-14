Скорпион и Водолей, вас ждет серьезный разговор с вашим партнером сегодня, пишет LifeStyle24.

Интересно 2 знака зодиака, которым не стоит ждать любви в ближайшее время

Скорпион

Скорпионов можно смело назвать мастерами неожиданных решений и эмоциональных взрывов. Хоть такие люди и страстные, они очень категоричны. Если в День святого Валентина их партнер сделает что-то, что заденет или вызовет ревность, то этот знак зодиака может безжалостно поставить точку в отношениях. Скорпионы не станут терпеть и пытаться оправдать любимого человека. Прощение для них – редкость.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Водолеи часто избегают серьезных отношений, потому что очень ценят свободу. Если они постоянно напряжены или чувствуют, что партнер слишком давит на них именно в этот романтический день, то могут легко решить прекратить отношения. Водолеи сделают это спокойно и без лишних эмоций.

Гороскоп для Водолеев