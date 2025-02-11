Телец и Стрелец, еще не наступило то самое время, которое изменит ваше сердце, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы настолько сосредоточены на работе и достижении своих целей, что для романтики просто не остается места. Астрологи советуют не спешить в любви, а больше времени посвятить саморазвитию. Впрочем, не следует волноваться, ведь ваше счастье уже на пути. Сейчас лучше сосредоточиться на себе, посещать больше мероприятий и знакомиться с новыми людьми. Тельцы будут удивлены, как легко найти родственную душу, когда прекратят быть серьезными.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Стрельцы склонны много анализировать и критиковать новые знакомства, что может мешать построению отношений. В ближайшее время им не стоит ждать большого романтического прорыва. В будущем попробуйте доверять не только разуму, но и сердцу. Также старайтесь больше полагаться на интуицию.

Гороскоп для Стрельцов