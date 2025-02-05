Рак, Стрелец и Рыбы, если любовная история получила плохой конец, значит Вселенная подготовила для вас лучший сценарий, пишет LifeStyle24.

К теме Особый прогноз на День святого Валентина: кого пригласят на свидание мечты

Рак

Раки довольно чувствительные и эмоциональные, и если их ожидания не оправдаются, то это нанесет очень болезненный удар. В нынешний День святого Валентина им могут не ответить взаимностью, забыть о важной дате или даже поставить точку в отношениях. Ракам следует не закрываться в себе, а осознать, что все, что происходит, это к лучшему.

Гороскоп для Раков

Стрелец

В День святого Валентина Стрельцы могут почувствовать себя забытыми или недооцененными. Астрологи говорят, что есть риск, что партнер не проявит достаточно внимания или же решит поставить точку в этом союзе. Это будет сильным ударом, но Стрельцам удастся быстро оправиться.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

14 февраля астрологи прогнозируют Козерогам глубокое разочарование, ведь их вклад в отношения останется незамеченным партнером. Больше всего это будет касаться тех, кто находится в нестабильных или односторонних отношениях.

Гороскоп для Козерогов