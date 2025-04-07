Романтичне передбачення: 2 знаки зодіаку, в яких попереду подорож з коханою людиною

Весна – це час тепла, кохання і пригод. Через це деякі знаки зодіаку вирушать у мандрівку, де буде можливість зблизитись, перезавантажитись і створити спільні незабутні спогади.

Терези та Риби, любов – це не лише про почуття, а й про моменти прожиті разом. А найкращі з них – ще попереду, пише LifeStyle24.

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Терези

Уже зовсім скоро Терези отримають можливість вирушити у мінівідпустку з коханою людиною. Подорож допоможе зміцнити стосунки або ж навіть виведе їх на новий рівень. Астрологи кажуть, що очікується чимало моментів для близькості, романтики та нових емоцій. Головна порада на час подорожі – проявляйте ініціативність, можливо, саме ваші ідеї стануть незабутніми та оригінальними.

Гороскоп для Терезів

Риби

Будьте певні, що зірки готують ідеальні умови для спонтанної або ж запланованої поїздки з коханою людиною. Атмосфера під час подорожі буде ніжною, чуттєвою та глибокою, а романтичний настрій відчуватиметься на максимум: прогулянки, спільні зустрічі світанку, вечеря при свічках та зізнання у своїх почуттях. Довіртесь емоціям – вони приведуть вас туди, де живе любов.

Гороскоп для Риб

Комусь – кохання, іншим – сварки. Кому вже у квітні любовний гороскоп прогнозує чималі непорозуміння у стосунках.