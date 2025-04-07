Весы и Рыбы, любовь – это не только о чувствах, но и о моментах прожитых вместе. А лучшие из них – еще впереди, пишет LifeStyle24.

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Весы

Уже совсем скоро Весы получат возможность отправиться в мини-отпуск с любимым человеком. Путешествие поможет укрепить отношения или даже выведет их на новый уровень. Астрологи говорят, что ожидается немало моментов для близости, романтики и новых эмоций. Главный совет на время путешествия – проявляйте инициативность, возможно, именно ваши идеи станут незабываемыми и оригинальными.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Будьте уверены, что звезды готовят идеальные условия для спонтанной или же запланированной поездки с любимым человеком. Атмосфера во время путешествия будет нежной, чувственной и глубокой, а романтическое настроение будет ощущаться на максимум: прогулки, совместные встречи рассвета, ужин при свечах и признанье в своих чувствах. Доверьтесь эмоциям – они приведут вас туда, где живет любовь.

Гороскоп для Рыб

Кому-то – любовь, другим – ссоры. Кому уже в апреле любовный гороскоп прогнозирует немалые недоразумения в отношениях.