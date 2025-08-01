1 серпня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маккавейських та їхньої матері Соломонії. Вони відмовилися поклонятися ідолам, через що загинули.

У цей день наші предки освячували мак в церкві, а потім з нього готували різні страви. Про заборони й прикмети на 1 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Семеро братів Маккавеїв разом зі своєю матір'ю Соломонією жили за часів правління сирійського царя Антіоха Епіфана. Він влаштовував страшні гоніння на християн та змушував людей зрікатися віри в Бога. Одного дня правитель дізнався, що святі таємно сповідують християнство, тому наказав їх схопити та змусити вклонитися ідолам. Втім, царю не вдалося цього зробити, тому Антіох сказав, щоб братів катували до самої їхньої смерті. Соломонії довелося спостерігати за вбивством кожного зі своїх синів. Після смерті останнього вона також відійшла у вічність.

Що не можна робити?

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не слід пити алкоголь.

Не можна дивитися в дзеркало ввечері, бо тоді привабите увагу нечистої сили.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, то осінь прийде пізно.

Якщо на вулиці вітряно, то зима буде холодною.

Якщо вранці буде холодно, то зима прийде рано.

Якщо побачите ластівок, то восени часто дощитиме.

Що ще відзначають?

Успенський піст. Він традиційно починається 1 серпня й триватиме два тижні. Цей піст присвячений Діві Марії та завершується напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, що традиційно припадає на 15 серпня.