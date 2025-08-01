В этот день наши предки освящали мак в церкви, а потом из него готовили различные блюда. О запретах и приметах на 1 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Семеро братьев Маккавеев вместе со своей матерью Соломонией жили во времена правления сирийского царя Антиоха Эпифана. Он устраивал страшные гонения на христиан и заставлял людей отрекаться от веры в Бога. Однажды правитель узнал, что святые тайно исповедуют христианство, поэтому приказал их схватить и заставить поклониться идолам. Впрочем, царю не удалось этого сделать, поэтому Антиох сказал, чтобы братьев пытали до самой их смерти. Соломонии пришлось наблюдать за убийством каждого из своих сыновей. После смерти последнего она также отошла в вечность.

Что нельзя делать?

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует пить алкоголь.

Нельзя смотреть в зеркало вечером, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.

Народные приметы

Если на улице жарко, то осень придет поздно.

Если на улице ветрено, то зима будет холодной.

Если утром будет холодно, то зима придет рано.

Если увидите ласточек, то осенью часто будет дождливо.

Что еще отмечают?

Успенский пост. Он традиционно начинается 1 августа и продлится две недели. Этот пост посвящен Деве Марии и завершается накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, что традиционно приходится на 15 августа.