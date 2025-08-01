В это время верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Успенский пост – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Успенский пост 2025?
Во время Успенского поста действуют особые ограничения и запреты, которых следует придерживаться верующим. Так, на это время следует отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу можно потреблять сырую пищу, хлеб, воду, овощи, фрукты без термической обработки и добавления масла, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла. В субботу и воскресенье верующим разрешаются блюда с растительным маслом. А в Преображение Господне, 6 августа, христиане могут есть рыбу и пить вино.
В то же время Православная церковь Украины отмечает, что пост стоит соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям, разрешается не ограничивать себя в питании.
Также во время Успенского поста нельзя:
- завидовать и сплетничать;
- тратить много денег;
- жениться и справлять свадьбы;
- ссориться, сквернословить, конфликтовать;
- устраивать шумные вечеринки и празднования;
- лениться;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- думать о плохом.
Запреты на Успенский пост 2025 / Фото Freepik
Народные приметы на Успенский пост 2025 года
- Если в первый день Успенского поста будет туманно, то ожидайте хороший урожай грибов.
- Если на улице идет дождь, то осенью будет сухо.
- Если на небе увидите радугу, то осень будет теплой.
- Если в течение двух недель будет хорошая погода, то зима придет поздно.
- Если заметите паутину на улице, то зимой выпадет мало снега.