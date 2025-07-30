Уже совсем скоро верующие будут придерживаться важных пищевых ограничений и очищаться не только физически, но и духовно. Что можно и нельзя есть во время Успенского поста – рассказывает LifeStyle24.

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Что можно есть во время Успенского поста?

В понедельник, среду и пятницу разрешается сухоядение. То есть в эти дни можно употреблять только сырую пищу, например, хлеб, овощи, фрукты, ягоды, и воду, без термической обработки и без масла.

В то же время во вторник и четверг разрешается горячая пища. Впрочем, также без добавления масла. Так, это могут быть простые супы, каши или тушеные овощи.

Зато в субботу и воскресенье пост несколько смягчается. Именно в эти дни можно готовить пищу с растительным маслом и выпить немного вина.

Успенский пост 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя есть во время Успенского поста?

Христиане традиционно во время Успенского поста воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и даже рыбы. Однако 6 августа состоится праздник Преображения Господня. В этот день верующим разрешается потреблять рыбу, а также немного вина.

После завершения поста стоит постепенно возвращаться к привычному рациону. Так, не следует сразу употреблять мясо, молоко или жирные блюда, а вместо этого вводить их в питание маленькими порциями, чтобы не нагружать желудок. Организм за две недели адаптируется к более легкой пище, поэтому внезапное возвращение к жареному или копченому может вызвать ощущение тяжести или даже проблемы с желудком и печенью.

В первые дни после поста продолжайте употреблять блюда из овощей, круп и бобовых, добавляя к ним небольшие порции нежирного мяса или рыбы. Молочные продукты тоже следует вводить постепенно. Например, начать с кисломолочных – йогуртов, кефира или ряженки. Это поможет избежать стресса для желудочно-кишечного тракта и плавно перейти к привычному питанию без вреда для здоровья.