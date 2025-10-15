Багато шанувальників знають Макса Барських як одного з найуспішніших та найхаризматичніших попвиконавців України. Однак не всім відомо, яке ім'я та прізвище отримав артист при народженні.

Яке справжнє ім'я та прізвище Макса Барських?

Справжнє ім'я та прізвище Макса Барських – Микола Бортник. Він народився 8 березня 1990 року в місті Херсоні.

Свою музичну кар'єру він розпочав у 2008 році, взявши участь у популярному телевізійному проєкті "Фабрика зірок-2". Хоч Барських не переміг, його талант і харизма привернули увагу продюсера Алана Бадоєва, який став наставником артиста і ключовою фігурою в побудові іміджу та кар'єри.

Під псевдонімом Макс Барських артист швидко став одним із найуспішніших виконавців України, відомим своїми візуально захопливими відеокліпами, і хітами, які очолювали музичні чарти.

Що цікаво, ім'я Микола має давньогрецьке походження та означає "переможець народів", зазначають у Як звати. Такі чоловіки мають гострий розум, тому легко розв'язують навіть найскладніші проблеми. Власники цього імені відзначаються гарним почуттям гумору, через що гуртують навколо себе людей.

Наразі відомо про 3241 носія прізвища Бортник в Україні. Переважна більшість власників цього родового імені мешкає на Рівненщині та Київщині. Водночас таке прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

